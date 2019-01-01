Mike van Beijnen, Gençlerbirliği'nde

Gençlerbirliği, Barcelona’nın B takımında forma giyen Mike van Beijnen’i bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

Süper Lig'de ilk yarı maçları bitti, transfer heyecanı başladı.

Ligin ilk devresini 18 puanla 13. sırada tamamlayan , ilk transferini 'dan yaptı.

Ankara ekibi, Barcelona'nın B takımında forma giyen 20 yaşındaki sağ bek Mike van Beijnen'i 1.5 yıllığına kadrosuna kattı.

İki takım arasındaki anlaşma, Barcelona'nın resmi internet sitesinden de duyuruldu.

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Gençlerbirliği, bu transfer için Barcelona'ya herhangi bir bedel ödemeyecek.

Hollandalı savunmacı, geçtiğimiz yaz NAC Breda'dan ayrılıp Barcelona'ya imza atmıştı.