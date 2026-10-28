Mika Godts, PSG'de bir anda can sıkıcı bir haber aldı

Paris Saint-Germain, Sky Sports'un haberine göre Ibrahim Maza ile ilgileniyor. Kulüp, onu sakatlanan Kvicha Kvaratskhelia'nın yerine ideal isim olarak görüyor. Bu da Mika Godts'un yeni bir rakibi olacağı anlamına geliyor.

Kvaratskhelia iki hafta önce dizinden sakatlandı. Gürcü futbolcu o zamandan bu yana çapraz bağ ameliyatı geçirdi ve iyileşme sürecine başladı. Bu sezon bir daha forma giyemeyecek.

Geçen yaz Ajax'tan 45 milyon euro karşılığında transfer edilen Godts, bu nedenle takım içindeki sıralamada bir basamak yükselmiş gibi görünüyordu. Ancak PSG şimdi Kvaradonna'nın yerine bir oyuncu almak istiyor.

Kulübün bu doğrultuda gözü Maza'da. Yirmi yaşındaki hücum oyuncusu, Cezayir Millî Takımı'nda şimdiden 24 maça çıktı. Ancak kulübü Bayer Leverkusen, onu kesinlikle satmak istemiyor.

Maza'nın Leverkusen ile sözleşmesi 2030 yılının ortasına kadar devam ediyor. Kulüp, mevcut sözleşmesini yeniden düzenleyerek uzatmayı planlıyor. Leverkusen, onu geleceği için kilit bir oyuncu olarak görüyor.

Sky'ın haberine göre PSG, ağırlıklı olarak on numara pozisyonunda oynayan Maza'yı hücum hattı için de bir seçenek olarak görüyor. Maza, Leverkusen formasıyla bugüne kadar çıktığı 54 maçta sekiz gol ve on asist kaydetti.