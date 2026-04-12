Mika Godts: "O kadar klas bir oyuncu ki. Böyle oyuncuları pek sık görmezsiniz!"

Mika Godts kısa süre önce ilk kez Belçika milli takımına çağrıldı ve bu, Ajax'ın kanat oyuncusu için çok öğretici bir deneyim oldu. Bunu Algemeen Dagblad gazetesine anlattı.

Godts, ABD ve Meksika ile oynanan dostluk maçlarında Kırmızı Şeytanlar formasıyla ilk kez sahaya çıktı. AD gazetesine verdiği röportajda, uluslararası maç dönemini "Çok güzeldi" diye değerlendirdi. "Keyifli bir seyahatti. Takımın bir parçası olmak ve ülken için ilk kez forma giymek çok güzel bir şey."

Komşumuzda, onun pozisyonunda oynayanlar hiç de azımsanacak isimler değil. Jérémy Doku (Manchester City), Leandro Trossard (Arsenal) ve Malick Fofana (Olympique Lyon) ile Belçika'nın yeterince mükemmel sol kanat oyuncusu var.

"Onlar ülkenin en iyi oyuncuları arasında yer alıyor, ama ben de bu tür oyuncularla rekabet etmek için futbolcu oldum," diyor Godts. "O seviyede antrenman yaparken her şeyin biraz daha hızlı gittiğini fark ediyorsunuz. Bu beni daha iyi yapıyor."

Godts, bir anda Kevin De Bruyne ile aynı sahada buldu kendini. "Kevin'ın bu yaşında hala o klasa sahip olduğunu görüyorsunuz. Bunu pek sık görmezsiniz. Onlar, benden daha çok şey öğrenebileceğim oyuncular. Bunu çok güzel buluyorum."

Godts ise etkileyici bir sezon geçiriyor. Bireysel olarak Belçikalı oyuncu şimdiden harika bir kulüp yılına imza attı. Eredivisie'de 25 kez golün doğrudan parçası oldu (15 gol, 10 asist). Ligde hiçbir oyuncu daha iyi istatistikler sunamıyor.

Yaz transferi kaçınılmaz görünüyor, ancak Godts henüz bunu düşünmek istemiyor. "Ajax'ta kalmak istediğimi daha önce de söyledim. Her zaman bu kulüple bir kupa kazanma hayali kurdum. Bu sezon bu mümkün olmayacak, ama umarım gelecek sezon olur."

"Yazın planların ne olacağına bakacağım. Takımla, kendimle. Belki bazı şeyler değişir. Belki de değişmez. Ondan sonra bir karar vereceğim," diyor yetenekli kanat forveti.