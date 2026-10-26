Mika Godts, golü ve asistiyle yeni lider Paris Saint-Germain için altın değerinde

Paris Saint-Germain, pazartesi akşamı Ligue 1'de liderliği ele geçirdi. Mika Godts'un bir gol ve bir asistle katkı verdiği maçta Paris ekibi, Olympique Lyon'u 2-0 mağlup etti.

PSG son yıllarda Fransa ligine büyük ölçüde hâkim olsa da bu sezon işler biraz daha zor ilerliyor. Nitekim teknik direktör Luis Enrique'nin takımı, bu maç öncesinde yalnızca beşinci sıradaydı.

Godts, PSG'de maça yedek kulübesinde başladı. Karşılaşmaya dördüncü sırada çıkan Lyon'un kulübesinde de VriendenLoterij Eredivisie'den tanıdık bir isim vardı: Ruben Kluivert.

İlk yarıda ev sahibi ekip daha iyi oynadı ve açılış golü için birden fazla fırsat yakaladı. Ancak Lyon kalecisi Dominik Greif, takımını ayakta tuttu.

Godts, ikinci yarının başlamasından çeyrek saat sonra PSG adına oyuna girdi. Doğrudan rakibi Khvicha Kvaratskhelia'nın geçen hafta Şampiyonlar Ligi'nde FC Barcelona'ya karşı çapraz bağını koparmasıyla Belçikalı oyuncunun forma şansı arttı.

Godts, oyuna girdikten çok geçmeden takımı için belirleyici bir rol oynadı. 21 yaşındaki Belçikalı, topu Senny Mayulu'ya çıkardı. Mayulu'nun yakın köşeye yaptığı vuruşla skor 1-0 oldu. Bu, Godts'un PSG formasıyla yaptığı ikinci asistti.

Maçın bitimine kısa süre kala PSG formasıyla ilk golünü atarak skoru 2-0'a getirdi. Kontratakta ceza sahası çizgisinden vurduğu top, direğin iç kısmına çarparak ağlara gitti. Bu galibiyetle PSG, Ligue 1'in yeni lideri oldu. Lyon ise beşinci sıraya geriledi.