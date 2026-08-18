Mika Godts, 2025’te Ajax’ta çok bilinçli bir tercih yaptı

Mika Godts, menajeri Niels De Jonck’un De Telegraaf’a yaptığı açıklamaya göre Ajax’tan bir yıl önce de ayrılabilirdi. Belçikalı kanat oyuncusu, Amsterdam’da bir sezon daha kalmaya karar verdi ve kısa süre önce hayalindeki transferi Paris Saint-Germain’e gerçekleştirdi.

Godts, 2025’te menajerlik ekibiyle birlikte yurt dışına gitmemeyi bilinçli şekilde tercih etti. De Jonck, bir yıl sonra, “O dönemde Mika, aynı zamanda antrenör olan kardeşi Matz ve ben birlikte çok bilinçli bir plan yaptık” açıklamasında bulundu.

Godts’un menajerine göre kanat oyuncusunun yakın geleceği açısından bir unsur kritik önem taşıyordu. “Ajax’tan şimdi orta sıralardaki bir takıma mı ayrılıyoruz, yoksa bir yıl daha kalıp gelişimini sürdürerek ardından hangi kulüplerin geleceğine mi bakıyoruz?”

Godts, Ajax’a sadık kaldı ve Eredivisie’de çok güçlü bir sezon geçirdi. 44 maçta 17 gol ve 15 asistlik katkı verdi. Bu etkileyici rakamlar, Godts’a Johan Cruijff Yılın Yeteneği ödülünü ve dolayısıyla PSG’ye üst düzey bir transferi getirdi.

Memnuniyetini dile getiren De Jonck, “Şu anda onun için hangi kulübün geldiğine bakarsanız, bu sorunun yanıtının oldukça açık olduğunu ve birlikte doğru bir seçim yaptığımızı düşünüyorum” dedi. Ardından hemen şunu ekledi: “PSG bir son nokta değil. Yeniden bir başlangıç. Tıpkı Ajax’ın Ocak 2023’te olduğu gibi.”

Godts’un adı FC Barcelona, Bayern Münih, Arsenal ve Chelsea başta olmak üzere birçok kulüple anıldı. Eski Ajaxlı oyuncu tercihini PSG’den yana kullandı; Fransız devi kanat oyuncusu için en fazla 55 milyon avro ödeyecek.

Teknik direktör Luis Enrique, FaceTime üzerinden Godts ile görüştü ve PSG’deki futbol vizyonunun ne olduğunu ona en ince ayrıntısına kadar anlattı. Belçikalı oyuncunun sol kanat pozisyonuna odaklanması gerekiyor; bu bölgede Khvicha Kvaratskhelia güçlü bir rakip olarak öne çıkıyor.