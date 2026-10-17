PSV, cumartesi öğleden sonra ADO Den Haag deplasmanında sürpriz bir yenilgi aldı. Peter Bosz'un takımı, ilk yarının ilerleyen bölümünde iki sarı kartın ardından kırmızı kart gören Sven Mijnans'ın golüyle öne geçti. ADO daha sonra mücadeleye geri döndü ve oyuna sonradan giren Matej Sin, 93. dakikada attığı kafa golüyle galibiyeti getirdi: 2-1.

Bosz, ciddi sakatlık dalgası nedeniyle ilk 11'ini belirlerken bir kez daha çözüm aramak zorunda kaldı. 21 yaşındaki Ayoni Santos, PSV'de ilk kez sol kanatta ilk 11'de yer aldı. Beklentilerin altında kalan Dennis Man ise 23 Ağustos'tan bu yana ilk kez forma giydi. Beş savunmacılı bir diziliş tercih eden ADO, kırmızı karta kadar ağırlıklı olarak savunmayla yetindi.

PSV, ilk düdükten itibaren oyunun kontrolünü ele aldı ve ADO'yu kendi yarı sahasına çekilmeye zorladı. Konuk ekip, Mijnans ve Man ile birkaç küçük fırsat yakaladıktan sonra 21. dakikada golü buldu. Guus Til'in sağ kanattan yaptığı sert ortada Mijnans, seken topu tek vuruşla ustaca üst köşeye gönderdi: 0-1.

ADO, geriye düşmesine rağmen teslim olmadı ve fırsatlar da yakaladı. Pascal Mulder, bir kornerin ardından kaleci Matej Kovár'ı iyi bir refleks göstermeye zorlarken Jan Zamburek, kısa süre sonra Kilo'nun pasıyla yaptığı vuruşta topu az farkla üstten auta gönderdi. PSV ise Til'in sırtının ve boynunun üzerine düşmesinin ardından oyuna devam edememesiyle bir darbe aldı. Til, 40. dakikada yerini Mikkel Bro Hansen'e bıraktı.

Devre arasından kısa süre önce Mijnans'ın gereksiz müdahalesi, Bosz'un sorunlarını daha da büyüttü. Matteo Waem'in formasını çektiği için sarı kart gören golcü oyuncu, 43. dakikada Mulder'a geç yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı kartını aldı. ADO hemen eşitlik golüne yaklaştı ancak Kovár, Rottier'in vuruşunda refleksiyle gole izin vermedi. Ardından ofsayt bayrağı da kalktı.

Bosz, devre arasında Man'ın yerine Ryan Flamingo'yu oyuna alırken ADO ikinci yarıya üç yeni oyuncuyla başladı. Ev sahibi ekip, beraberlik golünü aradı ve hücumdaki çabalarının karşılığını 56. dakikada aldı. Ceza sahası çizgisinden sert bir şut çeken Kilo'nun topu, Mauro Júnior'un topuğuna çarparak biraz da şansın yardımıyla köşeden ağlara gitti: 1-1.

Beraberlik golüyle özgüven kazanan ADO, kısa süre sonra Bal ile öne geçme fırsatı yakaladı. Hücum oyuncusu, Kilo'nun güzel pasının ardından kafa vuruşunu üstten auta gönderdi; oysa boş durumdaki Rottier daha iyi bir seçenek gibi görünüyordu. Diğer tarafta PSV, oyuna sonradan giren Amir Bouhamdi'nin hızlı bir kontra atağın ardından uzaktan çektiği şutta direğe takılmasıyla yeniden öne geçmeye yaklaştı. Karşı kalede ise Kovar, Jalen Hawkins'in gol atmasını önlemek için müdahale etmek zorunda kaldı.

Maç beraberlikle bitecek gibi görünüyordu ancak ADO uzatma dakikalarının sonlarında golü buldu. Bir serbest vuruşun ardından Rottier, ceza sahası içinden topu arka direğe gönderdi. Oyuna sonradan giren Sin, pozisyonu değerlendirerek 93. dakikada kafa vuruşuyla skoru 2-1 yaptı.

ADO böylece sezonun ilk galibiyetini aldı ve VriendenLoterij Eredivisie'de geçici olarak 16. sıraya yükseldi. Liderliği devralma fırsatını kaçıran PSV ise üçüncü sırada kaldı. Feyenoord, akşamın ilerleyen saatlerinde Telstar deplasmanında kazanırsa Eindhoven ekibiyle arasındaki puan farkını dörde çıkarabilir.