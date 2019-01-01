Real Madrid

Mijatovic: Bale için karar verilmeli

Yorum()
Getty Images
Real Madrid'in eski forvet oyuncusu Predrag Mijatovic, Gareth Bale'nin takımdaki durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Predrag Mijatovic, büyük umutlarla ve rekor bonservis bedeliyle transfer edilen Gareth Bale'in formsuzluğunu belirterek Real Madrid'in, Bale'in satışı konusunda harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

İspanya'da El Larguero programında konuşan Mijatovic, "Bale'in kontratının bitmesine 3 yıl var. Madrid'in 30 yaşındaki futbolcunun transfer durumuyla ilgili acil karar vermesi gerekiyor" dedi.

Haberin devamı aşağıda

Eski futbolcu, Bale'in transferde belirlediği fiyatı indirmesi gerektiğini söylerken sözlerine şu şekilde devam etti:

Editörün Seçtikleri

"Bale'in mevcut durumda kazançlı, böyle bir kontrata sahip futbolcu motive edilemiyorsa sözleşmesini feshederek mevcut maaş yükünden kurtulmak gerekir" dedi.

Galli yıldız oyuncu, 2013 yılında Tottenham'dan 91 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Real Madrid'e transfer olmuştu.

Kapat