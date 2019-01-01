Mijatovic: Bale için karar verilmeli
Predrag Mijatovic, büyük umutlarla ve rekor bonservis bedeliyle transfer edilen Gareth Bale'in formsuzluğunu belirterek Real Madrid'in, Bale'in satışı konusunda harekete geçmesi gerektiğini söyledi.
İspanya'da El Larguero programında konuşan Mijatovic, "Bale'in kontratının bitmesine 3 yıl var. Madrid'in 30 yaşındaki futbolcunun transfer durumuyla ilgili acil karar vermesi gerekiyor" dedi.
Eski futbolcu, Bale'in transferde belirlediği fiyatı indirmesi gerektiğini söylerken sözlerine şu şekilde devam etti:
"Bale'in mevcut durumda kazançlı, böyle bir kontrata sahip futbolcu motive edilemiyorsa sözleşmesini feshederek mevcut maaş yükünden kurtulmak gerekir" dedi.
Galli yıldız oyuncu, 2013 yılında Tottenham'dan 91 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Real Madrid'e transfer olmuştu.