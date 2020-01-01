Midtjylland'dan akıl dolu uygulama: Drive Inn

Danimarka Süper Lig'in lideri, sezonun geri kalanı için taraftarlarının maçları takip edebilmesi adına bir sistem geliştirdi.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle askıya alınan ligler arasında bulunan Süper Lig'de maçlar yeniden başlatılmaya hazırlanıyor.

Danimarka'da sezon kaldığı yerden devam edecek ve maçlara seyirciler alınmayacak.

24 haftası geride kalan ligde en yakın rakibi Kopenhag'ın 12 puan önünde lider bulunan Midtjylland, seyircisiz maçlar için taraftarlarına kolaylık sağlamak adına bir uygulamayı yürürlüğe koyacak.

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Daha fazla takım

Kulübün stadyumu MCH Arena'nın dışına 2000 araç kapasiteli bir park alanı kuracak olan Midtyjlland, taraftarlarının maçların yayınını birbirleriyle temas etmeden kendi arabalarında izlemesini sağlayacak.

Ayrıca kulüp yönetimi yerel bir radyo kanalıyla anlaşarak taraftarların maçları izlerken, bir yandan da dinlemesini hedefliyor.

Taraftarlar maçları izlerken tezahüratlar ve kornalarla takımlarına destek verebilecekler.