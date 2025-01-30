Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland'a karşı oynayacağı maç hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde 7 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe Midtjylland deplasmanına çıkıyor. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, topladıkları 9 puanla son haftaya averajla 23. sırada giriyor.

Fenerbahçe, bu akşam galip gelmesi durumunda puanını 12 yaparak adını son 24 takım arasına yazdıracak.

Peki Midtjylland - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bilmeniz gereken her şeye GOAL Türkiye ile birlikte bakalım.

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Midtjylland - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Midtjylland - Fenerbahçe maçı 30 Ocak Perşembe günü saat 23.00’da başlayacak. Midtjylland - Fenerbahçe maçı TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe, Midtjylland karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, kaleci Dominik Livakovic ve Mert Müldür forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra Olimpik Lyon maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Sofyan Amrabat ile Bright Osayi-Samuel, takımlarını yalnız bırakacak.

Midtjylland, bugüne kadar Türk takımlarına rakip olduğu iki maça 2016/17 Avrupa Ligi ön eleme aşamasında Ankaraspor karşısında çıktı ve temsilcimize iki karşılaşmada da gol atamadan mağlup oldu. Kulüp tarihinde Danimarka takımlarıyla oynadığı dört maçın üçünü kazanan Fenerbahçe (1M), sadece son karşılaşmada Nordsjaelland'e 6-1 mağlup oldu (Kasım 2023).

Evinde oynadığı son dört Avrupa Ligi maçının ikisini kaybeden Midtjylland (1G 1B), bu turnuvada daha önceki 10 iç saha karşılaşmasında sadece bir mağlubiyet almıştı (5G 4B). Deplasmanda oynadığı son altı Avrupa Ligi maçının üçünü kazanan Fenerbahçe (1B 2M), daha önceki 19 dış saha karşılaşmasında aldığı galibiyet sayısını geride bırakmak istiyor (3G 8B 8M).

Bu sezon Avrupa kupalarında çıktığı 13 maçın altısını kazanan Midtjylland (3B 4M), kulüp tarihinde daha fazla galibiyet aldığı tek sezonu eşitlemek için sahaya çıkacak (2015/16'da 7). Avrupa Ligi'ndeki son iki maçında gol atamayan Fenerbahçe'nin (0-0 vs Lyon & 0-2 vs Athletic), tek sezonda üst üste üç Avrupa kupası maçında fileleri havalandıramadığı son seri Kasım-Aralık 2005 arasındaydı.

Avrupa Ligi'nde geride kalan yedi haftada Fenerbahçe'den (5) daha az organize hücum geliştiren üç takımdan biri Midtjylland (1; Elfsborg ve Viktoria Plzen ile eşit). Bu sezon Avrupa Ligi'nde golü bulunmayan oyuncular arasında en fazla şut çeken isim, Midtjylland forması giyen Adam Buksa (19). Polonyalı santrfor, kariyerinde Fenerbahçe'ye rakip olduğu iki resmi maçta kaydettiği yedi şuttan iki gol çıkardı.