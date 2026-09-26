Eski Mısır Millî Takımı yıldızı Ahmed Hossam "Mido", Mohamed Salah'ın bugün, cumartesi günü Firavunlar kampından ayrılmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Bu ayrılık, 2027 Afrika Uluslar Kupası eleme mücadelelerinin açılışında dün Kahire Stadı'nda Angola ile oynanan ve golsüz berabere biten karşılaşmanın ardından gerçekleşti.

Salah, Angola karşısında 61. dakikada erken oyundan alınması nedeniyle teknik direktörü Hossam Hassan ile arasında gerginlik yaşandığına dair haberlerin ardından kamptan ayrılmıştı. Mısır Futbol Federasyonu ise eski Liverpool yıldızının, karşılaşmanın suni çim üzerinde oynanacak olması nedeniyle "kendisini korumak amacıyla" yaklaşan Güney Sudan mücadelesinde forma giymeyeceğini açıkladı.

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Bu konuda "Mido", "X" platformundaki hesabından şunları yazdı: "Mevcut koşullar altında Mohamed Salah'ın millî takım kampından ayrılması her açıdan tam bir felaket!! Kaptanın bu şartlar altında kamptan ayrılması, millî takım kampında bir kaos olduğunun göstergesidir."

Eski Tottenham ve Roma forveti sözlerine şöyle devam etti: "Bir futbol adamı olarak, işlerin çığırından çıktığını ve sayın yetkililerin müdahale etmesi gerektiğini size garanti ediyorum. Mısır Millî Takımı, herhangi birinin elinde bir oyuncak değildir. Kaptan Hossam'ın açıklamaları için resmî olarak özür dilemesi, mümkün olan en kısa sürede kaçınılmaz bir hâle geldi!"

Hossam Hassan, Mısır Ligi kulüplerine de eleştiriler yöneltmiş, ayrıca Ahly kalecisi Mohamed El Shenawy hakkında olumsuz konuşmuştu.

Mısır Millî Takımı, elemelerin ikinci turunda önümüzdeki salı günü Güney Sudan ile karşılaşacak, ardından 4 Ekim'de Güney Afrika ile oynayacağı hazırlık maçıyla uluslararası ara dönemini tamamlayacak.



