Mido: Hossam Hassan’a karşı sert davranılmasını reddediyorum… Abu Treika ise çok değişti

Mısır Milli Takımı ve Zamalek’in eski yıldızı Ahmed Hossam Mido, Firavunlar’ın 2026 Dünya Kupası’nda son 32 turuna yükselmesine ilişkin yorumda bulundu.

Firavunlar, İran ile 1-1 berabere kalmasının ardından 7. grupta ikinci sırada yer alarak tur atlamayı garantilemişti.

Mido, "X" ağındaki hesabından şöyle yazdı: "Firavunlar'ın 32'li turlara yükselmesini tebrik ederim... Maç, teknik ekip ve oyuncular için derslerle doluydu. Şu anda en kolayı, Hossam Hassan’ın oyuncu seçimleri, kadro düzeni veya oyuncu değişiklikleri gibi teknik kararlarını eleştirmek; bu herkesin meşru hakkıdır, ancak hatalar hakkında acımasızca konuşmamamız gerektiğini düşünüyorum!!"





Ayrıca şunları ekledi: “Abu Treika, analiz stüdyosunda büyük bir olgunluk aşamasına ulaştı; hem teknik yorumlarında hem de genel olarak futbol durumlarına ilişkin değerlendirmelerinde ne söyleyeceğini merakla bekliyorsunuz... Kendini geliştiren Muhammed Abu Treika’ya tüm saygılarımı sunuyorum, çünkü çok okuyor ve maçları ve teknik direktörlerin düşüncelerini anlamasına yardımcı olan ileri düzey antrenörlük lisansları aldı.”

Mısır Milli Takımı’nın önümüzdeki Cuma günü Dünya Kupası’nın 32’li turunda Avustralya ile karşılaşacağı hatırlatılır.



