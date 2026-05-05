Micky van de Ven, Tottenham Hotspur'un kaptanı olarak en büyük iltifatı aldı

Troy Deeney, Pazar günü Aston Villa deplasmanında Tottenham Hotspur ile çok önemli puanlar kazanan Micky van de Ven'in performansından büyük keyif aldı (1-2). Watford gibi takımlarda forma giymiş eski forvet, Hollandalı oyuncuyu BBC'nin Haftanın Takımı'na seçti.

Van de Ven, Cristian Romero'nun sakatlığı nedeniyle Tottenham'da kaptanlık görevini üstleniyor. Deeney, kaptanlığın çok yönlü defans oyuncusuna güven verdiğini belirtiyor.

"Tottenham'ın kazanması gereken bir maçta öne çıktı," diyen Deeney, Van de Ven'e övgüde bulundu. "Hızı ve birkaç önemli müdahalesiyle gerçek bir liderdi. Ve bunu onun hakkında pek sık söyleyememiştim."

Birkaç hafta önce Van de Ven için durum tamamen farklıydı. Hollanda milli takım oyuncusu, Sunderland'a karşı 1-0 yenilginin ardından oldukça üzgündü ve İngiliz medyası Londra kulübü için en kötüsünden korkuyordu. Wolverhampton Wanderers'ı (0-1) ve Aston Villa'yı (1-2) mağlup ettikten sonra Tottenham birdenbire küme düşme hattının üzerine çıktı.

Tottenham'ın canlanması, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman için de iyi bir haber. 19 milli maçta forma giyen Van de Ven, yakında açıklanacak olan Hollanda milli takımının nihai Dünya Kupası kadrosunda yerini garantilemiş görünüyor.

Van de Ven, bu sezon Tottenham formasıyla üç kez daha sahaya çıkacak. Leeds United (11 Mayıs) ve Everton (24 Mayıs) Kuzey Londra'ya konuk olacak, bu iki maçın arasında ise 19 Mayıs'ta FA Cup finalisti Chelsea ile derbi oynanacak.