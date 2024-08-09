Michy Batshuayi: "Icardi ile oynamak çok kolay"

Galatasaray'ı Hatayspor karşısında geri döndüren Michy Batshuayi, Mauro Icardi ile penaltıda arasında geçenleri anlattı.

Galatasaray, Hatayspor'u 2-1 mağlup etti

Batshuayi takımına galibiyeti getiren golü attı

Icardi ile arasında geçen diyaloğu anlattı

NE OLDU? Süper Lig'de yeni sezonun açılış karşılaşmasında Galatasaray, Hatayspor'u Michy Batshuayi'nin 90. dakikada kaydettiği golle mağlup etti. Sarı-kırmızılıların ilk golü, 80. dakikada Maruo Icardi ile penaltıdan geldi. Batshuayi penaltı anında Icardi'nin topu kendisine vermek istediğini söyledi.

NE SÖYLENDİ? Maçın ardından konuşan Batshuayi şunları söyledi: "Icardi ile oynamak çok kolay. Penaltı olduğunda topu bana vermek istedi. Icardi zeki bir oyuncu. Aynı Mertens gibi. Bu tarz oyuncularla daha kolay takıma uyum sağlıyorsunuz."

"Fenerbahçe'de de oyuna sonradan girsem veya ilk 11'de başlasam hep gol attım. Sahaya girip işimi yaparım ve golümü atıp karşı takımın defansının canını yakarım."

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"Ben 1 aydan beri buradayım. Ancak hocamız bunun sebebini bilebilir. Çok çalışıp daha iyisini yapmamız gerekiyor."

Hatayspor'un tek golünü ise 52. dakikada Joelson Fernandes kaydetti. Galatasaray bir sonraki maçını 16 Ağustos'ta Konyaspor'a karşı oynayacak.