Michy Batshuayi, Galatasaray taraftarından beklentisini açıkladı

Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi en iyi versiyonunu sergilemesi için neyin gerekli olduğunu açıkladı.

Batshuayi, Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer oldu

Yeni takımında sevgiye ihtiyacı olduğunu söylüyor

Okan Buruk ile ilgili konuştu

NE OLDU? Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi kulübün YouTube kanalına özel açıklamalarda bulundu. Batshuayi, "Kendimi güvende hissetmem gerekiyor, taraftarların ve kulübün beni sevdiğini hissetmem gerekiyor. Bunlar olursa Batshuayi'nin en iyi versiyonuna sahip olacaksınız." dedi.

NE SÖYLENDİ? Belçikalı golcü şunları söyledi: "RAMS Park'ta birkaç maç oynadım ama hiç gol atamadım. Şimdi Galatasaray formasıyla gollerimi atacağım. Bu benim için büyük bir gurur olacak. Benim oyun tarzım. Agresif, teknik, güçlü ve hızlı. Tüm bu özelliklere sahibim. Kendimi güvende hissetmem gerekiyor, taraftarların ve kulübün beni sevdiğini hissetmem gerekiyor. Bunlar olursa Michy Batshuayi'nin en iyi versiyonuna sahip olacaksınız."

BÜYÜK RESİM: Okan Buruk'la ilgli de konuşan Michy Batshuayi şunları söyledi: "Üç büyük kulüpte oynayan ilk yabancı oyuncu olmaktan dolayı gururluyum. Özel bir kişi olmayı seviyorum. Türkiye'de özel bir insanım. Goller atarak, formaya saygı duyarak bana duyulan onurun karşılığını taraftarlarımıza vermek istiyorum. Bu Michy Batshuayi'nin disiplinidir. Okan Buruk ile görüştüğümde beni istiyordu. Bugün beni hala istediği için mutluyum. O da teknik bir oyuncuydu, ben de öyleyim. Onunla çalışmaya sabırsızlanıyorum. İyi maçlar çıkarttığım zaman ve iyi sonuçlar aldığım zaman beni tebrik edeceği için sabırsızlanıyorum."

Haberin devamı aşağıda

DAHA FAZLASI: "Çok çalışacağım, kendimi adayacağım. Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde olabildiğince fazla gol atmak istiyorum. Galatasaray, Michy Batshuayi'yi almak için yapılması gereken her şeyi yaptı. Şimdi benim de gol atarak ve oyuna artı yönde katkı vererek kendimi göstermem gerekiyor."