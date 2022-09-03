Michy Batshuayi, Fenerbahçe'de kaç numaralı formayı giyecek?

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi, yeni takımında kaç numaralı formayı terletecek?

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen Michy Batshuayi'yi 3,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Chelsea'den kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertliler, Belçikalı ile 2+1 yıllık sözleşme imzalarken Batshuayi yıllık 3 milyon euro kazanacak. Peki Michy Batshuayi'nin forma numarası kaç olacak? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Michy Batshuayi'nin forma numarası kaç?

Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe'de giyeceği forma numarası henüz belli değil. 28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 9 numaralı formayı terletmişti. Ancak Fenerbahçe'de 9 numarayı, Diego Rossi taşıyor. Batshuayi, Chelsea ve Crystal Palace dönemlerinde 23 numaralı formayı giydi. Fenerbahçe'de 23 numara sahipsiz bu nedenle Belçikalı yeni takımında 23 numaralı formayı terletebilir.