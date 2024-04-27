Michy Batshuayi, Beşiktaş karşısında tarihe geçti

Fenerbahçe'nin golcüsü Michy Batshuayi, Beşiktaş karşısında kaydettiği golle derbi rekabetinde tarihe geçti.

Batshuayi, Beşiktaş ağlarını havalandırdı

Ligde son 6 maçın 5'inde gol attı

Bu rekabette gol atan ilk Belçikalı oldu

NE OLDU? Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk ederken karşılaşmanın 30. dakikasında sahneye çıkan Michy Batshuayi takımını 1-0 öne geçirdi. Belçikalı oyuncu, Süper Lig’de bu sezon ikinci defa 11’de sahaya çıktı ve bu rekabette tarihe geçti.

BÜYÜK RESİM: Bu sezon Süper Lig'deki en erken golünü Beşiktaş filelerine gönderen Michy Batshuayi, bu rekabet tarihinde gol atan ilk Belçikalı oyuncu oldu.

DAHA FAZLASI: Belçikalı yıldız futbolcu, Süper Lig’de oynadığı son 6 maçın 5'inde gol atma başarısı gösterdi. Michy Batshuayi bu sezon Fenerbahçe forması ile 40 müsabakada süre aldı. 30 yaşındaki santrfor bu müsabakalarda 23 kez rakip fileleri sarstı. Belçikalı yıldız takım arkadaşlarına ise 3 kez asist yaptı.

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SIRADA NE VAR? Beşiktaş bir sonraki maçını 3 Mayıs'ta Rizespor ile oynayacak. Fenerbahçe ise 6 Mayıs'ta Konyaspor deplasmanına konuk olacak.