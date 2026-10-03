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Michiel KramerVandaag Inside
Siep Engelen
Çeviri:

Michiel Kramer, Vandaag Inside’da Wilfred Genee ile tartıştı: “Aklını mı kaçırdın?”

Michiel Kramer, cuma akşamı Vandaag Inside'da dikkat çekici bir ana imza attı. Eski futbolcu, yayın sırasında sunucu Wilfred Genee ile karşı karşıya geldi.

VI'da bir gelenek olan "koekoek"te, yeni konuklar yüzlerini kısa süreliğine kameraya yakından gösteriyor. Kramer de Genee tarafından koekoek yapmaya davet edildi, ancak buna kesinlikle yanaşmadı. 

Genee, Kramer'e "Bunu da unuttuk gerçekten, koekoek. Hazır mısın?" diye soruyor. Eski futbolcu ise "Koekoek?" diye karşılık veriyor, ardından Genee, Kramer'in bunu bilmemesine şaşırıyor. Kramer daha sonra "Hayır, tabii ki ne olduğunu biliyorum, sakin ol" diyerek güvence veriyor. 

Kramer daha sonra başını kameraya çevirmeyi reddedince, Genee şaşkınlık yaşıyor. Kramer, "Sen iyi misin? Ben gidip de koekoek mi yapacağım? Aklın başında mı senin?" ifadelerini kullanıyor. 

Genee onu ikna etmeye çalışırken, Johan Derksen bu tavrı fazlasıyla takdir ediyor. "Onun bu yönünü gerçekten çok takdir ediyorum! Hep şunu umuyordum; birinin çıkıp bir gün 'Senin koekoekine lanet olsun' demesini." 

Genee, "Boris Becker, Richard Krajicek, Anouk... Hepsi yaptı" diye devam ediyor. Kramer ise "Hayır, ben yapmayacağım. Lütfen olmaz" diyor. Yayının ardından da sunucu tarafından bu konuyla ilgili yeniden karşısına çıkıldı. 

Genee, "Herkes yapıyor. Mesele daha çok kendini fazla ciddiye almaman, hayatta önemli olan bu" diyor. Kramer ise "Ben kendimi hiç ciddiye almıyorum, Wilfred. Bunu biliyorsun. Bunu sadece benim bunu yapmak istemememden dolayı mı söylüyorsun? Hadi ama" yanıtını veriyor. Son olarak Genee, "Yapmak istemiyorsan bu senin bileceğin iş, ama bu beni şaşırtıyor. Gerçekten" diyor.

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