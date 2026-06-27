Michiel Kramer, Hollanda milli takımındaki ‘küçük serseri’den son derece rahatsız

Michiel Kramer, “De Oranjezomer” programında Wout Weghorst hakkında dikkat çekici derecede eleştirel açıklamalarda bulundu. Bu yaz futbol kariyerine son veren ve Dünya Kupası sırasında yorumcu olarak yer alacak olan eski forvet, Oranje milli takım oyuncusunu, kariyerine duyduğu saygıya rağmen “küçük bir ahtapot” olarak nitelendirdi.

Kramer, sözlerine oldukça incelikli bir şekilde başlıyor. “Şunu söylemeliyim ki, onun kariyerine saygı duyuyorum.” Sunucu Hélène Hendriks, bunu çok nazik bir şekilde ifade ettiğini belirtince, eski forvet Hollanda milli takımının forveti hakkında çok daha kesin bir dille konuşuyor.

“Evet, gerçekten de küçük bir ahtapot,” diyor Kramer. Bunun nedenini sorulduğunda ise şöyle cevap veriyor: “Sadece davranışlarından anlaşılıyor. O henüz Emmen’de oynarken ben de ona karşı oynamıştım. O zamanlar maçtan önce İncil okumazdı, soyunma odasında yüzüne su serpmezdi ve ortalıkta bağırıp çağırmazdı.”

“Tekrar söylüyorum, her insan gelişir, beni yanlış anlamayın. Ama bazen bunun biraz fazla abartılı olduğu hissine kapılıyorum. Tabii ki gerçekten öyle mi bilmiyorum, çünkü onu tanımıyorum. Ancak dışarıdan bakıldığında, ara sıra biraz fazla abartılı buluyorum. Bu sorun değil, sadece bazen canımı sıkıyor.”

Kramer, Weghorst’u şahsen tanıyan insanlarla konuştuğunu söylüyor. Bu forvet hakkında ne dedikleri sorulduğunda gülerek şöyle cevap veriyor: “Benimle aynı şeyi.”

Cumartesi günü, Weghorst’un iki sezonun ardından Ajax’tan kesin olarak ayrıldığı ve bedelsiz olarak FC Twente’ye transfer olacağı açıklandı. 33 yaşındaki forvet, 2028 ortasına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı ve Dünya Kupası’nın ardından Enschede’ye katılacak.

Weghorst, FC Twente’nin kulüp kanalları aracılığıyla bu transferin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti. Forvet, taraftar olarak kulübün önemli anlarına zaten tanık olduğunu ve büyüdüğü bölgeye geri dönmesiyle “döngünün tamamlandığını” söyledi.

Böylece Ajax'taki dönemi sona erdi. Amsterdam ekibi adına oynadığı 65 resmi maçta Weghorst, 20 gol ve 6 asist kaydetti.