Michiel Kramer, hangi teknik direktörle neredeyse kavga ettiğini açıkladı

Michiel Kramer ile Gert Kruys’ın çok iyi arkadaş olmadığı, ilkinin cuma akşamı Vandaag Inside’da barda anlattığı bir hikâyeden anlaşılıyor.

Kramer’ın, Gert Kruys yönetiminde FC Volendam’daki dönemi hakkında konuşması ilk kez olmuyor. Geçen haziranda De Oranjezomer’de de Kruys’ın oyuncuları “küçümsediğini” söylemişti.

Kramer o zaman, “Buna belli bir noktaya kadar katlanabilirim ama er ya da geç bir adım fazla oluyor. Tam olarak ne söylediğini söyleyemem. O, biyografi için” demişti.

Şimdi ise Vandaag Inside’da, Rick Kruys’ın babasının yönetiminde Volendam’daki dönemi hakkında biraz daha fazla şey anlattı. “Bana karşı çok küçümseyici davranıyordu.”

Kramer, “Ben gençtim ve küçümseyici konuşuyordu. Sadece bana değil, kadrodaki diğer genç çocuklara karşı da öyleydi. Bize gerçekten küçümseyici bir şekilde hitap ediyordu” dedi.

Kramer, “Bir noktadan sonra benim için bitti. O zaman kaynama noktasına ulaşılıyor. Sonra neredeyse kavga ediyorduk” sözleriyle programın barındaki açıklamalarını noktaladı.