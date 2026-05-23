Michiel Kramer, Feyenoord’un spor politikasından sorumlu olsaydı, Derensili Sanches Fernandes’i (Excelsior) De Kuip’e transfer ederdi. Eski forvet, FC Rijnmond’da böyle konuştu.

Feyenoord, önümüzdeki yaz Anis Hadj Moussa ile yollarını ayıracak gibi görünüyor. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, iki mükemmel sezonun ardından kulübe büyük bir gelir getirebilir.

Kramer, Feyenoord'un Cezayirli oyuncunun yerine geçecek birini aramak için fazla zaman harcamayacağını düşünüyor. “Hadj Moussa ayrılırsa, Excelsior'dan Sanches Fernandes'i hiç düşünmeden alırdım. Bence Feyenoord'da gerçekten kendini gösterebilir.”

"Son haftalarda verimini artırdı, öncesinde biraz daha düşüktü. Sadece özelliklerine bakarsanız: bire birde iyi ve ayrıca hızı ve ortası var," diyor Kramer.

Emekli golcü, Sanches Fernandes’ten gerçekten umutlu. “Aslında Hadj Moussa’nın sahip olduğu tüm niteliklere o da sahip.” Kramer, Excelsior’un kanat oyuncusunda net bir avantaj bile görüyor. “Hem defansın arkasına hem de ileriye doğru koşma istekliliğinde, o da buna sahip.”

Gazeteci Dennis van Eersel ise o kadar hevesli değil. “Çıtanın çok daha yüksek olması gerekmez mi? Geçen sezon yaşadığınız sorunlardan biri, kanatlardan neredeyse hiç verim alamamış olmanızdı.”

“Şampiyonlar Ligi’ne giriyorsan, daha yükseğe bakmalısın. Sanches Fernandes belki yedek olarak iyi olabilir, bu mümkün olabilir, ancak kanatların temel seviyesi çok daha yüksek olmalı,” diyor kulüp gözlemcisi.

Transfermarkt’a göre 24 yaşındaki Sanches Fernandes’in değeri sadece 600.000 avro. Eredivisie’de oynadığı 33 maçta 6 gol attı ve 3 asist yaptı.