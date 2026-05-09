Michiel Kramer, Ajax'ın bir oyuncusuyla karşılaştırılmak istemiyor: "Burada o ismi anma!"

Michiel Kramer'in saçları son zamanlarda biraz uzadı. RKC Waalwijk'in tecrübeli forveti Cuma günü FC Rijnmond programına konuk oldu, ancak bir benzetmenin biraz abartılı olduğunu düşündü.

Yayının başında sunucu Bart Nolles, kendisi de henüz memnun olmayan Kramer'in topuz saç stilinden hemen bahsetti. "Birkaç kat kestirmem gerekiyor."

Gazeteci Dennis van Eersel şakayla karşılık verdi. "Geçen hafta oyuna girdiğini gördüm ve düşündüm ki: Wout Weghorst ne zamandan beri RKC'de oynuyor?"

Kramer, Van Eersel'in cümlesini bitirmesine bile izin vermedi. “Hayır, yapma Dennis. O ismi burada anma! O ismi anma...”

Ardından Nolles, Kramer ile Ajaxlı oyuncu arasındaki geçmiş çatışmaları sorarak ilginç bir anekdot ortaya çıkarmaya çalıştı, ancak Kramer nazik davrandı. “Weghorst ile bir sorunum olduğunu hatırlamıyorum.”

2015 yılında Kramer ve Weghorst, Feyenoord - Heracles maçı sırasında De Kuip'te kavga etmişti. Maçtan sonra Weghorst pişmanlığını dile getirdi.

"Kibarca olmayan şeyler söyledim, ama bu hikayenin iki tarafı var. Onun söylediklerini duyarsanız, onların da pek hoş olmadığını anlarsınız," dedi Weghorst.