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Bart DHanis

Çeviri:

Míchel, Youri Baas’ı tercih etti ve Godts’un yerine geçecek ismi belirledi

Ajax

Míchel Sánchez, Ajax'ın sc Heerenveen ile evinde oynayacağı maçın ilk 11'ini açıkladı. İspanyol teknik adam, Julian Brandt'ı maça yedek kulübesinde başlatmayı tercih etti. Daley Blind, hafta içinde Shelbourne FC karşısında fiziksel şikayetler yaşadı ve kadroda yer almıyor.

Milyonluk transfer Caio Henrique, tıpkı geçen hafta PEC Zwolle karşısında olduğu gibi alışık olduğu sol bek pozisyonunda görev yapacak. Aaron Bouwman, Blind'in yerine oynayan Youri Baas ile birlikte savunmanın merkezini oluşturuyor. Sağ bekte ise Lucas Rosa görev alıyor.

Orta sahada Brandt ya da Jorthy Mokio'ya yer yok. Míchel; Youri Regeer, Davy Klaassen ve 10 numara Oscar Gloukh'u tercih etti.

Ajax, bu haftadan itibaren hücum hattında Mika Godts'tan yoksun olacak. Belçikalı oyuncu, cumartesi günü Paris Saint-Germain'e transferini resmen tamamladı.

Bu nedenle Amsterdam ekibinin gol yükünü Steven Berghuis, Kasper Dolberg ve Abdellah Ouazane çekmek zorunda olacak.

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Ajax ile sc Heerenveen arasındaki mücadele, Johan Cruijff ArenA'da TSİ 16.45'te başlayacak.

Ajax'ın ilk 11'i: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Caio Henrique; Regeer, Gloukh, Klaassen; Berghuis, Dolberg, Ouazane.

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