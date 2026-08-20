Míchel Sánchez, Conference League'de FC Sion'a karşı oynanan play-off maçının ardından (2-4'lük galibiyet), Ajax'ın İsviçre'de geriye düşmesine rağmen takımının performansından memnun kaldı. İspanyol teknik adam, Ajax Life'a yaptığı açıklamada, “Takımın performansından memnunum. Yediğimiz golden önce üç ya da dört pozisyon ürettik. 1-0'dan sonra maç açıldı. İki kaleci de çok formdaydı” dedi.

İspanyol çalıştırıcıya göre bu galibiyet önemli bir ilk adım, ancak Ajax için iş henüz bitmedi. “Bu, Johan Cruijff Arena'daki rövanş öncesi önemli bir sonuç. Her maç farklıdır. Conference League lig aşamasına ulaşmak için gelecek hafta da yine iyi oynamamız gerekiyor.”

Míchel, özellikle oyuncularının devre arasından sonraki reaksiyonundan memnundu. “İkinci yarıdaki mentalite harikaydı. 1-0 gerideyseniz bu zor bir görev hâline gelebilir. Steven Berghuis ve Davy Klaassen gibi oyunculardan çok memnunum. Sorumluluk aldılar. Davy de klas bir gol attı.”

Marcos Leonardo, Sion karşısında ilk 11'de başladı ve Ajax formasıyla ilk kez gol attı, ancak teknik direktörü bu gole rağmen memnun değil. “Gol atması onun ve takım için önemliydi ama yeterince iyi oynamadı. Hâlâ bir sürecin içinde.”

Sonradan oyuna giren Tolu Arokodare de fileleri havalandırarak etkisini gösterdi. Míchel, Nijeryalı forvet için çok daha övgü dolu konuştu. “Tolu oyuna girdikten sonra çok fazla enerji kattı. Çok çalışıyor, gol atıyor ve bize yardımcı oluyor.”

Tolu, saha dışında da teknik direktörünün takdirini kazanıyor. “Karakteri iyi. Onu çok iyi bir çocuk olarak görüyorum. Umarım bize bu şekilde yardım etmeyi sürdürür” diyen Míchel, hücum oyuncusunu “iyi bir çocuk” olarak tanımladı.

Ajax'ın, Conference League lig aşamasına kalmak için gelecek hafta Amsterdam'da elde ettiği bu avantajlı skoru değerlendirmesi gerekiyor. Míchel, kulübün içinden geçtiği süreçte her maçın önemli olduğunu vurguladı: “Mentalite ve kaliteyi inşa ediyoruz. Ajax için her maç önemli. Galibiyetler için savaşmalı ve kulübü ait olduğu yere geri götürmeliyiz.”