Michel Platini gözaltına alındı!
UEFA'nın eski başkanı Michel Platini, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesiyle ilgili usulsüzlükler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Fransız medyasında yer alan haberlere göre Platini, Salı günü sabah saatlerinde Nanterre'de Fransız polisi tarafından gözaltına alındı.
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Platini, 2007 yılında başladığı UEFA başkanlığındaki görevinden 2016 yılında aldığı men cezasıyla uzaklaştırılmıştı.
İlk aşamada FIFA Etik Komitesi tarafından 6 yıl futboldan men cezasına çarptırılan Platini'nin cezası, CAS'a yapılan başvuru sonrasında 4 yıla düşürülmüştü.
Öte yandan eski Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin genel sekreterliğini yapan Claude Gueant'ın da soruşturma kapsamında ifadesinin alındığı gelen haberler arasında.