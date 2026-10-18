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Rian Rosendaal
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Míchel, Groningen'de Ajax'ın ilk 11'inde büyük değişikliğe gidiyor

FC Groningen - Ajax
FC Groningen
Ajax
Eredivisie

Ajax, Hajduk Split karşısında aldığı acı 2-1'lik yenilgiden üç gün sonra FC Groningen ile karşılaşacak. Teknik direktör Míchel Sánchez, saat 16.45'te sahaya çıkacak ilk 11'i belirledi. Kadroya bakıldığında İspanyol çalıştırıcının birçok değişiklik yaptığı görülüyor.

Ajax'ta kaleye yeniden Marc ter Stegen geçiyor. Sağ beke dönen Lucas Rosa, Thilo Kehrer'i yedek kulübesine gönderiyor. Savunmanın merkezinde Aaron Bouwman'a Dies Janse eşlik edecek. Sol bekte ise Joffre Torrents'in yerine Owen Wijndal oynayacak.

Sofyan Amrabat ve Davy Klaassen, Ajax'ın orta sahasındaki ilk 11 yerlerini koruyor. Ülkenin kuzeyinde oynanacak maçta bu hattı Jorthy Mokio tamamlıyor.

Míchel, Julian Brandt'ı sağ kanada kaydırırken sol kanatta Oscar Gloukh'a bir şans daha veriyor. Konuk takımın en ileri ucunda ise sık sık eleştirilen Marcos Leonardo yer alıyor. 

Bu da Tolu Arokodare, Abdellah Ouazane, Youri Baas ve Yves Bissouma'nın Ajax'ta maça yedek kulübesinde başlayacağı anlamına geliyor. Geçen hafta NEC karşısında değerli puanlar kaybedilmesinin (1-1) ardından takımda bu kaybı telafi etme isteği var. 

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FC Groningen'in ilk 11'i: Vaessen; Schreuders, Blokzijl, Rente, Hateboer; De Jonge, Clement; Van der Werff, Van Bergen, Ondrejka; Willumsson 

Ajax'ın ilk 11'i: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Janse, Wijndal; Amrabat, Klaassen, Mokio; Brandt, Leonardo; Gloukh.

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