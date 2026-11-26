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Ajax, Conference League'e perşembe günü FC Thun'u konuk ederek geri dönüyor. Teknik direktör Míchel Sánchez, Johan Cruijff ArenA'da saat 18.45'te başlayacak Avrupa maçının ilk 11'ini açıkladı. Kadroda birçok sürpriz var.

ADO Den Haag maçında tercih edilmeyen Marc ter Stegen, önemli bir haftadan geçen Ajax'ta yeniden kaleye geçiyor. Amsterdam ekibinde beklerde sağda Thilo Kehrer, solda Owen Wijndal görev yapacak. Savunmanın merkezini ise sürpriz biçimde Dies Janse ve Daley Blind oluşturuyor.

Youri Baas ve Davy Klaassen dinlendirilecek gibi görünürken Yves Bissouma'nın oynama hakkı bulunmuyor. Sofyan Amrabat savunma önünde görev yapacak; yaratıcılık ise Julian Brandt ve Rayane Bounida'dan beklenecek.

Míchel, sağ kanatta Oliver Edvardsen'e şans veriyor. En ileri uçta Marcos Leonardo kendini bir kez daha gösterme fırsatı bulacak. Sol kanattan hücuma katkı sağlama görevi ise Abdellah Ouazane'ye düşüyor.

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İspanyol teknik direktör, çarşamba günkü basın toplantısında Julian Brandt ve Anton Gaaei'nin iki kez 90 dakika oynayamayacağını söylemişti. Buna rağmen Alman oyuncular ilk 11'de yer aldı. Jorthy Mokio ise sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyemeyecek.

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Gelecek maçlar AJX Konferans Ligi 12:45 THU

Ajax, pazar günü ADO'yu 3-0 yenerek rahat bir galibiyet aldı. Böylece Amsterdam ekibi, Vriendenloterij Eredivisie'de lider PSV ile arasındaki puan farkını bire indirdi.

FC Thun, İsviçre liginde dokuzuncu sırada ve orta sıralarda yer alıyor. Geçen hafta sonu ikinci sıradaki Young Boys'a 3-2 yenildi.

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Ajax'ın ilk 11'i: Ter Stegen; Kehrer, Janse, Blind, Wijndal; Bounida, Amrabat, Brandt; Edvardsen, Leonardo, Ouazane.

FC Thun'un ilk 11'i: Henüz belli değil.