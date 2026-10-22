Míchel Sánchez, Ajax'ın Konferans Ligi'nde Atalanta karşısında sergilediği performanstan (2-0) son derece memnun. Perşembe akşamı Johan Cruijff ArenA'da takımının uzun süre oyuna hâkim olduğunu gören teknik direktör, Tolu Arokodare ve Abdellah Ouazane'nin rahatlatan golleri için maçın son bölümüne kadar beklemek zorunda kaldı. İspanyol teknik adama göre sezonun ilk Avrupa galibiyeti fazlasıyla hak edilmişti.

Míchel, Ziggo Sport'a yaptığı değerlendirmeye "Bence çok iyi bir rakibe karşı harika bir maç oynadık" sözleriyle başladı. "Maça hâkim olduk ve birçok fırsat yarattık. Sonunda golü bulduk. Oyuncuların performansından çok memnunum."

Yine de Míchel, uzun süre üstünlüğünü skora yansıtamayan takımının geliştirmesi gereken yönler olduğunu düşünüyor. Teknik direktör, "Belki hücumun son bölümünde zaman zaman daha iyi çözümler bulabilir ya da daha iyi kararlar verebilirdik. Böylece daha erken öne geçerdik" dedi. "Ama takımın mücadele anlayışı, hem pres yaparken hem de topu kaybettikten sonra yeniden kazanırken maç boyunca mükemmeldi."

Míchel, attığı muhteşem golle skoru 2-0'a getiren Ouazane için de oldukça heyecanlı. Teknik direktör, "Harika bir goldü, gerçekten müthiş bir goldü" diyerek sevincini dile getirdi. "İnanılmaz yetenekli bir genç ama oyununda daha istikrarlı hâle gelmesi için onunla çalışmaya devam etmeliyiz. O özel bir oyuncu. Bu yeteneğini uzun yıllar Ajax formasıyla sergilemesine yardımcı olmalıyız."

Oyuna girdikten sonra kritik ilk golü atan Tolu da övgü aldı. Míchel, "Tolu da harika bir maç oynadı ama bunu sadece golü nedeniyle söylemiyorum. Takım biraz yorulmaya başladığında baskısını sürdürmesini sağlayan mücadele anlayışı da önemli" dedi. "Oyuncu değişiklikleri bize yeni enerji verdi. En önemlisi de bu: Hem ilk 11'de başlayanlar hem de maçı bitirenler, herkes önemli."

Míchel'in, 66. dakikada yerini Tolu'ya bırakan Marcos Leonardo hakkında da son derece olumlu konuşması dikkat çekti. Brezilyalı oyuncu, ilk yarıda Wim Kieft'ten sert eleştiriler almıştı. Kieft, Ziggo Sport'ta forvetin 'sırtında bir çuval patates varmış gibi' göründüğünü söylemişti. Maçın ardından da sözlerinin arkasında duran Kieft'in aksine Míchel, oyuncusunun performansını bambaşka değerlendirdi.

Míchel, "Bence Marcos harika bir maç oynadı" diye vurguladı. "Çok iyi oynadı, oyunumuzda süreklilik sağladı, çok iyi boşa kaçtı, iyi bir gol fırsatı yakaladı ve çok iyi pres yaptı. Rakip yarı sahada oynamak için ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi bize verdi."

Teknik direktöre göre forvetler attıkları gollere göre gereğinden fazla değerlendiriliyor: "Bunu bazen haksızlık olarak görüyorum. Marcos'tan çok memnunum çünkü bence son iki maçta görmek istediğimiz Marcos Leonardo'yu izliyoruz."