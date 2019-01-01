Michel Der Zakarian: Neymar sürekli ağlıyor

Montpellier Teknik Direktörü Michel Der Zakarian, PSG'ye 3-1 mağlup oldukları maçtan sonra Neymar hakkında eleştirel açıklamalarda bulundu.

'in 17. haftasında sahasında 'i konuk eden Neymar, Kylian Mbappe ve Mauro Icardi'nin golleriyle 3-1 mağlup oldu.

İkinci yarıda rakipleri ve taraftarları kızdırmaya yönelik hareketler yapan Neymar, Montpellier forveti Andy Delort ile gerilim yaşadı ve soyunma odasına giden koridorda tartışma içine girdiler.

Ev sahibi ekibin teknik direktörü Michel Der Zakarian ise maç sonrası yaptığı açıklamalarda Neymar'ın oyuncularını tahrik ettiğini ve sürekli olarak sızlandığını belirtti:

"Neymar çalımlarıyla ve hareketleriyle rakipleri provake ediyor. Bir tekme yediği zaman da sürekli ağlıyor."

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Hocasının ardından bu açıklamalara eklemelerde bulunan Delor ise Neymar'ın insanlara saygı göstermesi gerektiğini söyledi ve devam etit:

"Neymar harika bir futbolcu. Maç sonrası bu tarz hareketler yapması çok üzücü. Takımının 3-1 önde olduğunu ona hatırlattım. 63 kez verkaç yaptı ve bunu yapmasına gerek yoktu. Bana sadece pas yaptığını söyledi. Saygısızcaydı. Demek ki aynı eğitimi almamışız."

"Herkese karşı sert ve kibirli. Ona, insanlara saygı göstermesi gerektiğini söyledim. İnsanların örnek aldığı biri olursanız bazı değerlere sahip olmanız gerekir. 'ya geldiğinden beri gösterdiği davranışları herkes gördü. Burnu havada, insanlara sataşıyor ve hep kötü konuşuyor."