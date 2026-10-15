Míchel'den bir Ajax oyuncusuna büyük övgü: "Sezona harika bir başlangıç"

Ajax Teknik Direktörü Míchel Sanchez'in Ziggo Sport kameralarına yaptığı açıklamalar, Aaron Bouwman'ın gelişiminden ne kadar övgüyle söz ettiğini gösteriyor.

Ajax'ın altyapısındaki tüm kademelerden geçen Bouwman, geçen sezonun başında A takıma alındı. Stoper, bu sezon ilk 11'de giderek daha sık yer buluyor.

Bouwman, PSV'ye karşı oynanan önemli maça da (1-3) ilk 11'de başladı. Ruben van Bommel'in sert darbesinin ardından bir süre nefes alma güçlüğü ve kaburga sakatlığı yaşadı ancak şimdi geri döndü.

Teknik direktör Míchel, 19 yaşındaki Bouwman'ın geçen hafta sonu NEC karşısında (1-1) 15 dakika forma giymesinin ardından yeniden ilk 11'de başlayabilecek olmasından çok memnun.

Gelecek maçlar HAS Konferans Ligi 12:45 AJX

Teknik direktör, "Bouwman bizim için çok önemli bir oyuncu. Sezona harika bir başlangıç yaptı. Oynamaya hazır ve geri dönmesinden çok mutluyuz" dedi.

Ajax, Konferans Ligi lig aşamasındaki ilk maçında perşembe akşamı saat 18.45'te Hajduk Split ile karşılaşacak. Maç Hırvatistan'da oynanacak.