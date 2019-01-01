Michel Bastos futbola veda etti

Bir dönem Feyenoord, Lille, Olympique Lyon, Schalke 04, Roma takımlarının da formasını giyen Michel Bastos futbol kariyerini sonlandırdı.

Brezilyalı futbolcu Michel Bastos, aktif kariyerine son verdiğini açıkladı. Bastos, son olarak ülkesinin America Mineiro takımında oynuyordu.

36 yaşındaki tecrübeli futbolcu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kariyeri boyunca forma giydiği kulüplere minnet duyduğunu belirterek, "Çocukken futbol oynayan babamı görür ve onun gibi olmak isterdim. Sonrasında hayal edebileceğimin bile ötesine ulaştım. Futbolun hayatıma kazandırdıklarını kelimelerle anlatamam fakat veda etme zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

'da , 'da , Olympique , 'da 04, İtalya'da , ülkesinde Gremio, Sao Paulo ve Palmeiras gibi takımlarda forma giyen sol kanat oyuncusu Bastos, Milli Takımı'nda ise 10 defa görev yaptı.