Míchel, Ajax’ta Leonardo yerine Dolberg’i tercih ediyor: "Bununla hiçbir ilgisi yok"

Kasper Dolberg, Ajax'ta Marcos Leonardo'nun önünde değil. Ajax'ın Fortuna Sittard deplasmanında aldığı farklı 1-5'lik galibiyetin ardından teknik direktör Míchel bunun altını çizdi. Dolberg, Tolu Arokodare'nin yerine oyuna girdi ve sonradan dahil olduğu maçı bir golle süsledi.

Dolberg, 79. dakikada 1-4'ü kaydetti. Ajax'ın İspanyol teknik adamına, Limburg'daki maçın ardından Dolberg'in yaz transferi Leonardo'nun önünde tercih edilip edilmeyeceği soruldu.

"Bunun hiyerarşiyle hiçbir ilgisi yok. Kesinlikle yok. Biz tek takımız ve herkes önemli. Bu maçın Dolberg'in özelliklerine daha uygun olduğunu düşündük. Hepsi bu. Leo'ya da çok güveniyorum" diyen Ajax teknik direktörü, sözlerini maçın ardından düzenlenen basın toplantısında kullandı.

Míchel ayrıca Sofyan Amrabat hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı. Kısa süre önce kadroya katılan orta saha oyuncusu, geçen hafta PSV karşısında sonradan oyuna girmişti ve Fortuna ile oynanan karşılaşmada tam 90 dakika sahada kaldı.

"Bir oyuncunun böyle bir şeyi yapabilmesi çok özel. Sofyan, bu tür maçları tamamlayabilmek için harika bir zihniyete sahip ve aynı zamanda çok büyük bir tecrübesi var. Son on ila on beş dakikada belirgin şekilde daha yorgundu. Ama o anda maç zaten bitmişti ve her şey çok daha kolay hale geldi" dedi kazanan teknik adam.

Míchel, takımının Limburg deplasmanındaki farklı galibiyetinden oldukça memnun. "İyi bir zihniyete sahip bir takıma karşı çok fazla fırsat yarattık. Üstelik o takım ligde şu ana kadar hiç kaybetmemişti."

"Sonuçtan memnunum, özellikle de PSV mağlubiyetinden sonra. Sonraki maçı kazanmamız önemliydi. Şimdi iç sahada oynayacağımız iki maça odaklanıyoruz" diyerek Willem II ve Excelsior karşılaşmalarını işaret etti.