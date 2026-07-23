Míchel, Ajax’ın ilk 11’ini açıkladı: Owen Wijndal ilk 11’de başlıyor

Ajax, Konferans Ligi ikinci eleme turunda FK Vojvodina ile karşılaşıyor. Teknik direktör Míchel, ilk 11'ini artık açıkladı.

Marc-André ter Stegen henüz gelmediği için Amsterdam ekibinde kalede Maarten Paes yer alıyor. Lucas Rosa (sağda) ve Owen Wijndal (solda) beklerde görev yapıyor. Bu da yeni transfer Caio Henrique'nin maça yedek kulübesinde başladığı anlamına geliyor. Aaron Bouwman ile geri dönen Daley Blind, stoper ikilisi olarak sahaya çıkıyor.

Orta sahada kontrolü Youri Regeer sağlıyor. Diğer orta saha oyuncuları Davy Klaassen ve Oscar Gloukh'un görevi ise Ajax'ın hücum hattıyla bağlantıyı kurmak.

Kasper Dolberg kısa süre önce Olympiakos karşısında süre almıştı ve Vojvodina maçına ilk 11'de başlıyor. Steven Berghuis sağ kanatta başlarken, Mika Godts'un soldan tehlike yaratması bekleniyor.

Vojvodina ile rövanş maçı 30 Temmuz Perşembe günü için planlandı. Ajax bu karşılaşmanın arasında İngiliz ekibi Burnley ile hazırlık maçı yapacak. Sırp kulübünü elemesi halinde üçüncü eleme turu ve muhtemelen play-off'lar gelecek.

FK Vojvodina ilk 11'i:

Ajax ilk 11'i: Paes; Rosa, Bouwman, Blind, Wijndal; Regeer, Klaassen, Gloukh; Berghuis, Dolberg, Godts.