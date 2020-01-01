Michael Zorc: Götze hakkında nihai karar henüz verilmedi
Borussia Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc, takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Mario Götze hakkında henüz net bir karar alınmadığını söyledi.
Bu sezon Dortmund formasıyla yalnızca 5 karşılaşmaya ilk 11'de çıkan Götze'nin sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor ancak geleceği hakkında nihai karar verilmedi.
Kulübün sportif direktörü Zorc, konuyla ilgili olarak, "Götze hakkında bir karar henüz verilmedi. Tabii ki onun daha fazla süre almasını istiyoruz, bu konuda da sürekli olarak Mario ile konuşuyoruz. Noel'den önce babasıyla da konuştum. Bahar aylarında bir araya gelip nihai bir karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.
Zorc, takımdan ayrılması gündemde olan ve kiralık geldiği Real Madrid'e döneceği konuşulan Achraf Hakimi hakkında ise "Sözleşmesine göre sezon sonunda Real Madrid'e dönecek. Onunla ve kulübüyle bağlantı içindeyiz. Kendisini uzun bir süre takımımızda görmek istiyoruz, bu açık" şeklinde konuştu.
Dortmund, Bundesliga'da lider Leipzig'in 7 puan, üçüncü sıradaki Bayern Münih'in ise 3 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.