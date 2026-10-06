Rayan Cherki, Fransa Milli Takımı forması altındaki ilk çıkışında parlamakla yetinmedi; Belçika karşısındaki muhteşem performansını eleştirenlere net bir mesaj vermek için kullandı ve kendisiyle takım arkadaşı Michael Olise arasında bir anlaşmazlık olduğunu göstermeye çalışan ve kendisinin "yanlış" olarak nitelendirdiği haberleri reddetti.

Cherki, Fransa Milli Takımı'nın Belçika karşısında aldığı heyecan dolu 4-1'lik galibiyette yer aldı. "Horozlar", geriye düştükleri maçı büyük bir zafere çevirdi; karşılaşmada Olise, Doué ve dikkat çeken bir görüntü sergileyerek maçın çeşitli bölümlerinde izini bırakan Cherki parladı.

Cherki, "L'Équipe" gazetesinin kendisiyle Olise arasında bir gerginlik olduğundan söz eden haberine sosyal medya hesapları üzerinden öfkeyle yanıt vermiş ve alaycı bir şekilde şunları yazmıştı: "Sadece başka bir iftira. Ne harika bir ilham."

Ancak iki oyuncunun saha içinde ortaya koyduğu performans bu haberleri kısa sürede çürüttü; Cherki ise bu iddianın doğru olmadığını maçın ardından "TF1" kanalına yaptığı açıklamalarla bizzat teyit etti.

Gelecek maçlar LIV Premier Lig 11:30 MCI

Cherki gülümseyerek şunları söyledi: "Bazılarının söyleyebileceğinin aksine, tepkilerimi azaltmaya başlayacağım. Basında oyuncular hakkında söylenen her şeyi dinlememek gerekir."

Fransa Milli Takımı'nın yıldızı, takım oyuncularını bir araya getiren ruhu övdü ve aralarındaki uyumun seyircilere göründüğünden çok daha fazla olduğunu vurguladı.









Şunları söyledi: "Takım olarak olağanüstü bir bütünlüğe sahibiz. İlk oyuncudan sonuncusuna, teknik ekibin ilk ferdinden son üyesine kadar bu kadar uyum içinde oynayan bir grubu nadiren gördüm. Bu harika bir şey ve bunu sahada hissedebilirsiniz."

Cherki ayrıca Fransa Milli Takımı'ndaki rolünde önemli bir gelişme olduğunu da açıkladı ve kendisinden artık yalnızca bireysel becerilerini göstermesinin değil, bütünlüklü ve daha istikrarlı bir performans sunmasının beklendiğini belirtti.

Şöyle ekledi: "Çalım ve pas becerilerimden söz ettiniz, ancak şu an bütünlüklü ve temiz maçlar oynamam gereken bir konumdayım. Gerçek futbol uzmanları bunun farkında; aksini düşünenler ise olayı anlamıyor."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeni bir mevkide oynamayı öğrendim ve temiz, istikrarlı maçlar çıkarmam gerekiyor. Bu, tercih ettiğim bir mevki ve zamanla bunun daha da kolaylaşacağını göreceksiniz."

Böylece Cherki'nin Fransa ile ilk çıkışı yalnızca başarılı bir başlangıç olmakla kalmadı, aynı zamanda eleştirenlere net bir mesaj da taşıdı: Saha, dışarıda söylenen her şeye verilecek en güçlü yanıttır.