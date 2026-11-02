Her iki oyuncu da pazartesi öğle saatlerinde Münih ekibinin Säbener Straße'deki takım antrenmanına katıldı ve öğleden sonra resmî kadroda yer alarak Madrid'e gitti. Neuer, ayağındaki sakatlık nedeniyle son maçları kaçırmıştı. Sol dizinde bandaj bulunan Olise ise cumartesi günü Borussia Dortmund ile 2-2 biten maçın son bölümünde sakatlanarak oyundan alınmıştı; ardından arenadan topallayarak ayrılmıştı.

Bayern'in Madrid'de kesin olarak yararlanamayacağı oyuncular Luis Dìaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry ve Ismael Saibari. Faslı millî futbolcu, sağ ayak bileğindeki sindezmoz bağının yırtılması nedeniyle pazar günü ameliyat edildi ve ancak yeni yılda yeniden oynayabilecek. Gnabry de Dortmund maçında sol uyluğundan kas sakatlığı yaşadı.

En azından millî aradan yıl sonuna kadar oynanacak maçlar için kadrodaki durumun iyileşeceğine dair işaretler var. Diáz, 22 Ekim'de FC Arsenal'e karşı oynanan ve 2-2 biten Şampiyonlar Ligi maçında yaşadığı sol uyluk kas demeti yırtığının ardından pazartesi günü ilk kez topla bireysel çalışma yaptı. Eylül sonunda millî takımdayken sakatlanan Jamal Musiala (kas lifi yırtığı) da topla bireysel çalışma yaptı.