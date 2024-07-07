Michael Olise, Bayern Münih hücumunun yeni yıldızı

Bayern Münih yeni sezon öncesi kadrosunu genç bir yıldızla güçlendirdi. Michael Olise, Bavyera ekibine 5 yıllık imza attı.

Bundesliga'da geride kalan sezonu Leverkusen'in gerisinde ikinci bitiren Bayern Münih yeni sezon öncesi kadrosuna ciddi bir yatırım yaptı.

Bavyera devi, Premier Lig ekibi Crystal Palace'tan Michael Oliseh'i kadrosuna kattı.

Bayern Münih'in bu transfer için Londra kulübüne bonuslarla birlikte 60 milyon Euro civarında bir ücret ödemesi bekleniyor.

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22 yaşındaki Oliseh geçmişte Arsenal, Chelsea ve Manchester City'nin altyapılarında forma giymiş ve Reading'den Crystal Palace'a 10 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

Genç sağ kanat geçen sezon süre aldığı 19 maçta 10 gol ve 6 asist üretti.

BÜYÜK RESİM

Leverkusen'e kaybettiği Bundesliga şampiyonluğunu geri almak isteyen Bayern Münih kadrosunu geleceğe yönelik önemli bir isimle güçlendirdi.

Potansiyelli genç yeteneklere para harcamaktan kaçınmayan Alman ekibi, Olise transferiyle hücum bölgesine önemli bir derinlik kattı. Aynı zamanda 5 yıllık sözleşme yapılan oyuncudan uzun vadede de önemli bir katkı bekleniyor.