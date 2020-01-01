Michael Frey resmen Waasland-Beveren'de

Fenerbahçe Kulübü, İsviçreli futbolcu Michael Frey'i bir yıllığına Belçika temsilcisi Waasland-Beveren'e kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "İsviçreli oyuncumuz Michael Frey, 'nın Waasland-Beveren takımına 1 yıllığına kiralanmıştır. Futbolcumuza başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Sarı Kanarya'nın 2018 yazında FC Zürich kulübünden 2 milyon 600 bin euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Frey, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Alman ekibi 'de forma giymişti.

26 yaşındaki forvet, bu sezon 'nin Çaykur Rizespor ile oynadığı ilk hafta maçında 90 dakika sahada kalmıştı.