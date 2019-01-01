Fenerbahçe

Michael Frey, Çaykur Rizespor'da

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AA
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe’nin İsviçreli forvet Michael Frey’i iki yıllığına kiraladı.

Çaykur Rizespor’dan Vedat Muriqi’yi kadrosuna katan Fenerbahçe, kadroda düşünmediği Michael Frey’i de bu takıma gönderiyor.

A Spor’un haberine göre iki kulüp Frey’in kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı ve Çaykur Rizespor, 24 yaşındaki golcüyü 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllığına kiraladı.

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Frey geçtiğimiz yaz FC Zürich takımından 2 milyon 600 bin euro bonservis bedeliyle Sarı Lacivertliler’e transfer olmuştu.

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Sezon içerisinde sakatlıklarla boğuşan Frey, 25 maçta forma giyerken rakip ağları 5 kez havalandırmış ancak beklentileri karşılayamamıştı.

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