Michael Frey, Çaykur Rizespor'da
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AA
Çaykur Rizespor’dan Vedat Muriqi’yi kadrosuna katan Fenerbahçe, kadroda düşünmediği Michael Frey’i de bu takıma gönderiyor.
A Spor’un haberine göre iki kulüp Frey’in kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı ve Çaykur Rizespor, 24 yaşındaki golcüyü 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllığına kiraladı.
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Frey geçtiğimiz yaz FC Zürich takımından 2 milyon 600 bin euro bonservis bedeliyle Sarı Lacivertliler’e transfer olmuştu.
Sezon içerisinde sakatlıklarla boğuşan Frey, 25 maçta forma giyerken rakip ağları 5 kez havalandırmış ancak beklentileri karşılayamamıştı.