Michael Frey 90+9'da Nürnberg'i yıktı!

Nürnberg'in 4-3 yenildiği Aue deplasmanında son dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Frey, topu kaleciye nişanladı.

2'de 10. haftanın açılış mücadelesinde Erzgebirge Aue ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz biten maçta ikinci yarıda adeta nefesler kesildi.

51. dakikada Nürnberg 'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Michael Frey'in golüyle öne geçti. Ancak 61'da dakikada konuk takım 10 kişi kaldı ve Aue 62 ve 75'te attığı gollerle skoru lehine çevirdi. Bu dakikadan sonra karşılıklı gollerle Nürnberg önce beraberliği yakaladı, ardından Aue öne geçti. Skor 90+4'ü gösterdiğinde Aue'nin maçta 4-3'lük üstünlüğü vardı.

Maçın en kritik anı ise 90+9'da yaşandı. Konuk takım penaltı kazanırken topun başına Frey geçti. İsviçreli oyuncunun sol köşeye sert vuruşunu kaleci Martin Mannel çıkarttı ve maça damga vuran an yaşandı.