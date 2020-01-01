Michael Essien: Şehitler ölmez, vatan bölünmez!
Yorum()
instagram/michaelessien
Bir dönem Chelsea, Real Madrid ve Milan gibi dev kulüplerin formalarını giyen Ganalı orta saha oyuncusu Michael Essien, 2019 yılının mart ayında Azerbaycan takımlarından Sebail’e imza atmıştı.
Kulübüyle olan sözleşmesi sona eren 37 yaşındaki futbolcu, Instagram hesabından yayınladığı bir mesajla taraftarlara veda etti.
Essien mesajında “Benim için büyük bir zevkti. Bir daha görüşene kadar güçlü ve güvende kalın. Şehitler ölmez, vatan bölünmez!” ifadelerini kullandı.
Essien yaklaşık bir buçuk yıl formasını giydiği Sebail'de 15 maça çıktı.