Michael Ciani: Ibrahimovic, Cavani'den nefret ediyordu

İsveçli yıldızın eski takım arkadaşı, Ibrahimovic ile Cavani'nin aralarının iyi olmadığını söyledi.

2018-2020 yılları arasında takımlarından Los Angeles Galaxy'de forma giyen Zlatan Ibrahimovic'in ekibinde takım arkadaşlığı yaptığı Michael Ciani, İsveçli yıldızın kariyerinde birkaç oyuncudan nefret ettiğini söyledi.

RMC Sport'a konuşan Ciani "Ibra, insanların Cavani ile yakın bir arkadaşlığının olmasından hoşlanmazdı. Bana PSG'deki tek sorunun Cavani olduğunu anlattı. Zlatan kariyerinde birkaç takım arkadaşından nefret ettiğini söyledi. Bunlardan biri de Cavani'ydi" ifadelerini kullandı.

2012-2016 yılları arasında PSG kadrosunda bulunan Zlatan Ibrahimovic, 3 sezon boyunca Cavani ile birlikte Fransız ekibin başarısı için mücadele etmişti.

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İki yıldız oyuncu birlikte üç , iki Kupası, üç Fransa Lig Kupası ve üç Fransa Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.