Güvenilir gazeteci Ben Jacobs'ın haberine göre Bruno Fernandes, pazar öğleden sonra Manchester United'da yedek kulübesinde olacak. Jacobs'a göre bunun nedeni, Bruno'nun geçen çarşamba yaptığı açıklamalar.

Manchester United, çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Como deplasmanında 4-1'lik ağır bir yenilgi aldı. Maçın ardından Bruno Fernandes, teknik direktör Michael Carrick hakkında sert sözler söyledi.

Fernandes, TNT Sports'a yaptığı açıklamada, "Teknik ekip, adam adama baskı yapmak yerine beklemeyi ve top kapmak için fırsat kollamayı tercih etti. Ancak sorun şu ki onlara bu alanı verdiğinizde böyle takımlara özgüven kazandırıyorsunuz" dedi.

Kulübün kaptanı sözlerini şöyle tamamladı: "Bunu görmek teknik direktörün ve teknik ekibin işi, benim değil. Bazen baskı altındayken daha cesur olmak, önde baskı yapmak için risk almak ve rakibi zorlamak gerekir. Como maçında gördüğünüz gibi stoperleri beni kendi yarı sahamızda bile marke etmeye geldi. Takım olarak bizim de bunu yapmamız gerekiyor ama başaramadık."

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Carrick, Manchester United ile Bournemouth arasındaki maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Bruno Fernandes'i ceza olarak yedek kulübesine çekebileceğini söylemişti.

Bruno Fernandes'in kaptanlık pazubandını kimin devralacağı henüz bilinmiyor. Ancak bu ismin Harry Maguire olması muhtemel görünüyor. İngiliz futbolcu daha önce de kulübün birinci kaptanlığını yapmıştı.