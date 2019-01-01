MHK'nin yeni başkanı Sabri Çelik oldu
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AA
Yusuf Namoğlu'nun istifasının ardından Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yeni başkanı belli oldu.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Sabri Çelik'in getirilmesine karar verdi." ifadeleri kullanıldı.
MHK'nin yeni üye listesi de açıklanırken listede şu isimler yer aldı; Mustafa Çulcu, Muhittin Boşat, Ünsa Çimen, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hakan Sivriservi, Ferhat Gündoğdu, Nihat Mızrak, Hamza Mısır.