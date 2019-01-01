MHK'dan Suat Arslanboğa kanunları!

MHK, "Hakemliği yerin dibine batırırsanız hakemliğiniz biter" diyerek 'Suat Arslanboğa kanunları'nı hayata geçirdi.

Beşiktaş'ın ile oynadığı maçta hakem Suat Arslanboğa'nın yönetimi gündemi uzun süre meşgul etmiş ve 41 yaşındaki hakemin görevine son verilmişti.

Hürriyet Gazetesinden Adil Demirçubuk'un haberine göre benzer hataları yapan hakemleri de bu şekilde ağır cezalar bekliyor.

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Futbol Federasyonu, bundan sonra kendisini itip sahada rencide eden futbolcuyu, Suat Arslanboğa gibi atmayan her hakemin profesyonel sözleşmesini sonlandıracak.

Beşiktaş - Başakşehir maçında kendisini iten Adem Ljajic’i atmayan Arslanboğa’nın bu kararı emsal olacak. MHK, sezon başında tüm hakemleri tek tek uyararak, "Bu tür hareketler Türk hakemliğine, futboluna ve TFF’ye karşı yapılıyor. Asla affetmeyeceksiniz" demişti.

Arslanboğa cezasından sonra hakemleri yine uyaran MHK, verdiği kararla da "Faulü görmeyebilirsiniz veya hatalı penaltı verebilirsiniz. Bunun neticesinde birkaç maç dinlendirilirsiniz. Ama hakemliği yerin dibine batırırsanız hakemliğiniz biter" mesajını somut olarak verdi.