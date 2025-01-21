MHK'den iki hakem için karar! Artık Süper Lig'de maç yönetemeyecekler

MHK, Süper Lig hakemleri Erkan Özdamar ve Yaşar Kemal Uğurlu'nun klasmanını düşürdü.

MHK'dan 2 hakem için flaş hamle

Artık Süper Lig'de düdük çalamayacaklar

Atletik testlerde başarısız oldular

NE OLDU? Merkez Hakem Kurulu (MHK), son iki atletik testlerde başarısız olan Erkan Özdamar ve Yaşar Kemal Uğurlu'nun klasmanını düşürdü. Erkan Özdamar ve Yaşar Kemal Uğurlu bundan böyle Süper Lig'de maç yönetemeyecek.

BÜYÜK RESİM: Klasman hakemliğine düşürülen Erkan Özdamar bundan böyle 2 ve 3. Lig'de düdük çalabilecek. İl hakemi klasmanına düşürülen Yaşar Kemal Uğurlu ise amatör küme maçlarını yönetebilecek.

Uzun süre rapor alarak koşulara katılmayan Yaşar Kemal Uğurlu'nun, son olarak girdiği koşu testinden geçemediği öğrenildi.

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44 yaşındaki tecrübeli hakemin, klasman hakemliği için yaş sınırının 40 olması sebebiyle il hakemliği klasmanına düşürüldüğü ve Uğurlu'nun, bundan böyle amatör maçlarda görev yapabileceği belirtildi.