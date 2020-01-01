MHK Başkanı Zekeriya Alp istifa etti

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp ve Merkez Hakem Kurulu üyeleri istifa etti.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa etti.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i bugün Riva'da ziyaret etmiştir.



Yapılan görüşmede Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiğini Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'e bildirmiştir.



Sayın Zekeriya Alp'e ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadelerine yer verildi.