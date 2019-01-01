MHK Başkanı Yusuf Namoğlu istifa ediyor

Son dönemlerde eleştiri oklarının hedefinde olan MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, görevinden istifa etme kararı aldı.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oldukça tartışılan hakem performanslarının ardından Merkez Hakem Kurulu'nda bir dönem kapanıyor.

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, görevinden istifa etme kararı aldı.

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Namoğlu, "Henüz resmi olarak istifamı vermedim, yarın vereceğim. Yarın vermemin nedeni de etap çalışmamızı yapacak olmamız. Devlette devamlılık adına hakem atamalarımızı yaptıktan sonra istifamı vereceğim." dedi.

Yusuf Namoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Ayrılacağımı ilan ettim zaten. Çok düşündüm, değerlendirdim... Türk futboluna daha iyi hizmet etme, daha iyi ortam hazırlama adına, spekülasyonların önünü kesmek ve kişiliğimize daha fazla zarar verilmemesi adına istifa kararı aldık. Vicdanen dürüstçe görev yaptım. Resmen istifa ettikten sonra uzun bir açıklama yapacağım."

2008 yılında Futbol Hakemi Mentörü görevine başlayan Yusuf Namoğlu, 2016 yazında MHK başkanlığına getirilmişti.