MHK Başkanı Sabri Çelik ve yönetim kurulu istifa etti

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik ve yönetimi görevinden istifa etti.

Sabri Çelik, Riva'ya gelerek istifa dilekçesini sundu

Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıldı

NE OLDU? Milliyet'in haberine göre, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi saat 13.30'da Sabri Çelik'i Riva'ya çağırdı. Büyükekşi ve Çelik arasında yapılan görüşmede TFF Başkanı Büyükekşi, MHK Başkanı Sabri Çelik'in istifasını istedi.

DAHA FAZLASI: Sabri Çelik'in dışında tüm MHK üyeleri de istifa etti. TFF'nin kısa süre içinde resmi açıklama yapması bekleniyor.

SABRİ ÇELİK KİM? Sabri Çelik 1959 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl mesleği lise öğretmenliği olan Çelik, uzun yıllar 1. Lig'de hakemlik yaptıktan sonra yaş dolayısıyla aktif hakemliği bıraktı. Sabri Çelik, geçtiğimiz sezon istifa eden Ferhat Gündoğdu'nun ardından MHK Başkanı olarak göreve başlamıştı. 2004-2005 yıllarda ve 2019'da da yaklaşık 5 ay MHK Başkanlığı yapan Çelik, UEFA gözlemciliğinin ardından mentörlüğe başlamıştı.