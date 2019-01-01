MHK Başkanı Sabri Çelik basın toplantısı düzenleyecek

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik 18 Nisan Perşembe günü basın toplantısı düzenleme kararı aldı.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik 18 Nisan Perşembe günü basın toplantısı düzenleyecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek basın toplantısı, saat 15.00'te başlayacak.

- derbisinin ardından sarı kırmızılı cepheden yapılan açıklamalarda hakem yönetimine yönelik eleştiriler ön plana çıkmış ve iki camia arasında çeşitli atışmalar yaşanmıştı.