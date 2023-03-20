MHK Başkanı Lale Orta: "Hakemlik kurumumuzun huzur ve güven ortamına ihtiyacı var"

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken herhangi bir programa baskı yapmadığını söyledi.

Lale Orta'nın beIN Trio programındaki yorumculara müdahele ettiği iddia edildi

Galatasaray - Kasımpaşa maçındaki pozisyon gerginliği arttırdı

Lale Orta dedikodulara yanıt verdi

NE OLDU? MHK Başkanı Lale Orta'nın yayıncı kuruluşta yer alan beIN Trio programındaki yorumculara müdahale ettiği ve VAR odasından aldığı görüntüyü maç özetine koydurduğu iddia edildi. Galatasaray - Kasımpaşa maçındaki Donk'un Zaniolo'ya müdahalesi için programda kırmızı kart yorumlarının yapılmasının Lale Orta'yı öfkelendirdiği öne sürüldü.

NE SÖYLENDİ? TRT Spor'a konuşan Lale Orta hakkındaki iddialara şu şekilde yanıt verdi: "Kamuoyunu bu kadar meşgul ettiğim için çok özür diliyorum. Bu konuyu duyduğumda Bükreş'teydim. UEFA'nın hakem kurulu seminerindeydim. UEFA'nın Merkez Hakem Kurulu Başkanları Semineri vardı. Hatta UEFA'nın Hakem Kurulu Başkanı, katılan bütün ülkelerin MHK Başkanlarına benden övgüyle söz etti ve Avrupa'nın tek kadın MHK Başkanı dedi. Bu görevi kabul ederken tedirgin değildim ve başarılı olacağıma inanıyorum. Çok zor bir dönemde göreve geldim ama başarılı olmak için bütün ekibimle beraber çok çalışıyoruz. Adaleti ve şeffaflığı getirmek istiyoruz. Hiçbir şekilde soru işareti bırakmak istemiyoruz."

"Hiçbir şekilde kimseye baskı yapmadım. Yapımda yok böyle bir şey. İletişimden yanayım. Neden böyle bir konu ortaya çıktı? Donk konusunda sorun kırmızı ya da sarı kart değildi. Sorun şuydu, pozisyonu izlediğimde kırmızı kart olması gerektiği söylendi. Hakemlerden böyle bir temas olmadığını öğrendim. Anlatılan şey basılmış ve kırmızı kart olması gerektiği şeklinde yorumlanıyordu. O yüzden de böyle bir şeyin başka bir açıdan farklı görüntüsünü fark ettiğim zamanda kamuoyuyla paylaşılması ve herkes tarafından gerçeğin bilinmesini istedim."

DAHA FAZLASI: Lale Orta sözlerine şöyle devam etti: "Hakemlik kurumumuzun huzur ve güven ortamına ihtiyacı var. Bizim için önceliğimiz huzur ve güven ortamını yaratabilmek. Bu yılki şampiyonluk yarışının hak edenin kazanacağı ve hakemlerin etkisinin olmayacağı başarılı bir performansla bitmesini istiyoruz."